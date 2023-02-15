Правоохоронці заблокували спробу РФ викрасти українські кораблі в Іспанії (фото)

Керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території порту Іспанії. Загальна вартість кораблів сягає понад 10 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"Для реалізації оборудки представники РФ "домовились" з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії", - йдеться у повідомленні.
В СБУ заявили, що учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні. З цією метою посадовці держпідприємств найняли екіпаж з громадян РФ та перегнали судна до Іспанського порту Лас-Пальмас.
"За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на морські судна. Після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх буде повернуто у власність України", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, що російські олігархи Сергій Чемезов та Михайло Шелков намагалися уникнути націоналізації активів в Україні. Правоохоронці не дали росіянам вивези майно.
Раніше в управління АРМА передали майже 170 тисяч тонн залізної руди, яка належала російському олігарху. Вартість вилучених копалин становить близько 1,8 млрд гривень.
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