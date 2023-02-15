Правоохоронці заблокували спробу РФ викрасти українські кораблі в Іспанії (фото)

Керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території порту Іспанії. Загальна вартість кораблів сягає понад 10 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Для реалізації оборудки представники РФ "домовились" з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії", - йдеться у повідомленні.

В СБУ заявили, що учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні. З цією метою посадовці держпідприємств найняли екіпаж з громадян РФ та перегнали судна до Іспанського порту Лас-Пальмас.

"За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на морські судна. Після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх буде повернуто у власність України", - додали правоохоронці.