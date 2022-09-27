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Правоохоронці встановили жінку, яка очолювала "адміністрацію" селища Дворічна

Фото: Правоохоронці встановили жінку, яка очолювала "адміністрацію" селища Дворічна (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронцям вдалося виявити колишню депутатку Дворічанської ОТГ (Харківська область), яка під час окупації перейшла на бік ворога та стала гауляйтером селища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Жінка, яка у 2020 році була обрана депутатом у смт Дворічна від забороненої наразі в Україні політичної партії, обрала для себе шлях працювати на представників РФ", - заявили правоохоронці.

За інформацією слідства, вже у липні жінка вирішила очолити псевдоорган та отримала посаду "виконуючої обов‘язки голови Дворічанського територіального управління військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району Харківської області".

За такі дії жінці заочно оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що їй загрожуватиме до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше СБУ встановила чоловіка, який очолив "міліцію" Козачої Лопані в окупації.

Також СБУ затримала заступницю мера Вовчанська, яка здавала місцевих патріотів.

Раніше, Служба безпеки затримала колаборантку, яка погодилася співпрацювати з росіянами в Шевченковому Харківської області.

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