Правоохоронці виявили сімох окупантів, які катували та вбивали цивільних у Бучі (фото)
Україна ідентифікувала сімох російських військових, які чинили вбивства цивільних і порушували закони війни. П'ятьом вже повідомлено про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру п’ятьом військовослужбовцям армії РФ за злочини, скоєні під час окупації Бучі у 2022 році.
Також прокурори відомства направили до суду обвинувальні акти стосовно ще двох представників держави-агресора за вчинення аналогічних злочинів. Усім сімом інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивствами мирних мешканців.
За даними слідства, командир відділення 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ разом зі співучасником - невстановленим військовослужбовцем ЗС РФ розстріляв подружжя у приватному будинку з мотивів ненависті до проукраїнських поглядів.
Щоб приховати злочин, їхні тіла разом з іншими вбитими цивільними було спалено.
Ще один підозрюваний - стрілок 6-ї десантно-штурмової роти цієї ж батальйонно-тактичної групи РФ разом з іншим військовослужбовцем цього полку помітили біля супермаркету чоловіка, який шукав їжу. Вони відкрили вогонь без попередження. Потерпілий отримав чотири кульові поранення у груди та живіт і загинув на місці.
Також ідентифіковано командира бойової машини 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи. Він разом з іншими військовими армії РФ проводив "перевірку" місцевих мешканців на причетність до співпраці із ЗС України у дворі домоволодіння.
При цьому погрожував вбивством господарю, стріляв у повітря, направляв зброю на жінку, а також імітував підрив гранати, змусивши обох спуститися до підвалу.
Ще один підозрюваний механік-водій цього ж підрозділу 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ, реагуючи на прохання місцевої мешканки не стріляти через присутність в місті цивільних, приставив зброю до її голови та пригрозив розстрілом, але припинив дії через присутність свідків.
Також слідством встановлено, що заступник командира 3-ї парашутно-десантної роти – інструктор із повітряно-десантної підготовки 1-ї батальйонно- тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії разом з командиром взводу цього ж підрозділу виявили у телефоні місцевого мешканця нібито докази передачі даних українським військовим. З мотивів ненависті вони вбили чоловіка, заявивши, що інший підрозділ розстріляв би всіх.
"Всі постраждалі місцеві жителі були цивільними особами, які не брали участі у збройному конфлікті. У них були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до них насильства", - наголосили в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, що минулого року правоохоронці встановили особи 4-х російських загарбників, які під час окупації Київської області забивали цивільних палицями та виводили їх на розстріл.
Також раніше ми писали, що співробітник російської ФСБ під час окупації Херсонської області наказував затримувати та катувати мирних жителів. Йому оголосили підозру.
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