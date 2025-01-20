Правоохоронці виявили сімох окупантів, які катували та вбивали цивільних у Бучі (фото)

Україна ідентифікувала сімох російських військових, які чинили вбивства цивільних і порушували закони війни. П'ятьом вже повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру п’ятьом військовослужбовцям армії РФ за злочини, скоєні під час окупації Бучі у 2022 році.

Також прокурори відомства направили до суду обвинувальні акти стосовно ще двох представників держави-агресора за вчинення аналогічних злочинів. Усім сімом інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивствами мирних мешканців.

За даними слідства, командир відділення 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ разом зі співучасником - невстановленим військовослужбовцем ЗС РФ розстріляв подружжя у приватному будинку з мотивів ненависті до проукраїнських поглядів.

Щоб приховати злочин, їхні тіла разом з іншими вбитими цивільними було спалено.

Ще один підозрюваний - стрілок 6-ї десантно-штурмової роти цієї ж батальйонно-тактичної групи РФ разом з іншим військовослужбовцем цього полку помітили біля супермаркету чоловіка, який шукав їжу. Вони відкрили вогонь без попередження. Потерпілий отримав чотири кульові поранення у груди та живіт і загинув на місці.

Також ідентифіковано командира бойової машини 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи. Він разом з іншими військовими армії РФ проводив "перевірку" місцевих мешканців на причетність до співпраці із ЗС України у дворі домоволодіння.

При цьому погрожував вбивством господарю, стріляв у повітря, направляв зброю на жінку, а також імітував підрив гранати, змусивши обох спуститися до підвалу.

Ще один підозрюваний механік-водій цього ж підрозділу 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ, реагуючи на прохання місцевої мешканки не стріляти через присутність в місті цивільних, приставив зброю до її голови та пригрозив розстрілом, але припинив дії через присутність свідків.

Також слідством встановлено, що заступник командира 3-ї парашутно-десантної роти – інструктор із повітряно-десантної підготовки 1-ї батальйонно- тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії разом з командиром взводу цього ж підрозділу виявили у телефоні місцевого мешканця нібито докази передачі даних українським військовим. З мотивів ненависті вони вбили чоловіка, заявивши, що інший підрозділ розстріляв би всіх.

"Всі постраждалі місцеві жителі були цивільними особами, які не брали участі у збройному конфлікті. У них були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до них насильства", - наголосили в Офісі генпрокурора.