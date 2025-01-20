Правоохранители обнаружили семерых оккупантов, которые пытали и убивали гражданских в Буче (фото)

Украина идентифицировала семерых российских военных, которые совершали убийства гражданских и нарушали законы войны. Пятерым уже сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора идентифицировано и сообщено о подозрении пяти военнослужащим армии РФ за преступления, совершенные во время оккупации Бучи в 2022 году.

Также прокуроры ведомства направили в суд обвинительные акты в отношении еще двух представителей государства-агрессора за совершение аналогичных преступлений. Всем семерым инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленными убийствами мирных жителей.

По данным следствия, командир отделения 4-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ вместе с соучастником - неустановленным военнослужащим ВС РФ расстрелял супругов в частном доме по мотивам ненависти к проукраинским взглядам.

Чтобы скрыть преступление, их тела вместе с другими убитыми гражданскими были сожжены.

Еще один подозреваемый - стрелок 6-й десантно-штурмовой роты этой же батальонно-тактической группы РФ вместе с другим военнослужащим этого полка заметили возле супермаркета мужчину, который искал еду. Они открыли огонь без предупреждения. Пострадавший получил четыре пулевых ранения в грудь и живот и погиб на месте.

Также идентифицирован командир боевой машины 4-й десантно-штурмовой роты 2-й батальонно-тактической группы. Он вместе с другими военными армии РФ проводил "проверку" местных жителей на причастность к сотрудничеству с ВС Украины во дворе домовладения.

При этом угрожал убийством хозяину, стрелял в воздух, направлял оружие на женщину, а также имитировал подрыв гранаты, заставив обоих спуститься в подвал.

Еще один подозреваемый механик-водитель этого же подразделения 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ, реагируя на просьбу местной жительницы не стрелять из-за присутствия в городе гражданских, приставил оружие к ее голове и пригрозил расстрелом, но прекратил действия из-за присутствия свидетелей.

Также следствием установлено, что заместитель командира 3-й парашютно-десантной роты - инструктор по воздушно-десантной подготовке 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии вместе с командиром взвода этого же подразделения обнаружили в телефоне местного жителя якобы доказательства передачи данных украинским военным. По мотивам ненависти они убили мужчину, заявив, что другое подразделение расстреляло бы всех.

"Все пострадавшие местные жители были гражданскими лицами, которые не участвовали в вооруженном конфликте. У них отсутствовали любое оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к ним насилия", - отметили в Офисе генпрокурора.