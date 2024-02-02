Правоохоронці виявили окупантів, які катували та вбивали цивільних Київської області

"Служба безпеки встановила особи ще чотирьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення у період окупації Київської області", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про:

⁠майора Олександра Васильєва - помічника командира 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії;

⁠майора Олексія Булгакова - командира мотострілецької роти цієї ж військової частини РФ;

молодшого лейтенанта Георгія Раднатарова - командира розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора;

рядового Дугара Шожоєва - військовослужбовця 5-ї окремої танкової бригади Росії.

Катували та вбивали цивільних

У лютому-березні 2022 року російські окупанти брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів.

Тоді загарбники масово викрадали людей та ув’язнювали їх у створених ними катівнях.

Під час одного з таких "рейдів" у селі Богданівка окупанти Булгаков та Васильєв наказали рядовому Шожоєву вивести місцевого жителя з власного будинку для допиту. Потім загарбники відвезли чоловіка до катівні, яку вони облаштували у захопленій школі.

У застінках російські військові били потерпілого, гасили недопалки на його тілі та погрожували вбивством. У такий спосіб окупанти намагались "вибити" з нього зізнання у причетності до руху опору в регіоні.

Не отримавши "потрібних відповідей", Булгаков та Васильєв наказали Шожоєву продовжити катування чоловіка, "призначивши" йому 10 ударів палкою.

Ще один фігурант - Раднатаров - у березні 2022 року схопив мешканця Бучі, зв’язав йому руки та вдягнув на голову мішок.

Після цього загарбник поставив постраждалого до стінки та приставив до його потилиці ствол автомата і перезаряджав затвор, імітуючи розстріл.

Потім він зняв з голови чоловіка мішок і став погрожувати йому сокирою та ножем.

У разі відмови співпрацювати з окупантами, Раднатаров пригрозив чоловіку, що відрубає йому ногу або переріже горло.

Однак йому так і не вдалося зламати українця і змусити його допомагати окупантам. Після катувань він кинув пораненого посеред вулиці.

Заочне повідомлення про підозру

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васильєву, Булгакову та Шожоєву про підозру за віддання наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб, жорстоке поводження з цивільним населенням.

Крім того, Раднатарову заочно повідомлено про підозру за вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням.

"Тривають комплексні заходи для притягнення рашистів до відповідальності за вчинення воєнних злочинів", - зазначили в СБУ