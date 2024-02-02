Правоохранители выявили оккупантов, которые пытали и убивали гражданских Киевской области

Правоохранители установили личности 4-х российских захватчиков, которые во время оккупации Киевской области забивали гражданскими палками и выводили их на расстрел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности установила личности еще четырех российских оккупантов, которые совершали военные преступления против гражданского населения в период оккупации Киевской области", - говорится в сообщении.
Речь идет о:
В феврале-марте 2022 года российские оккупанты участвовали в захвате населенных пунктов Броварского и Бучанского районов и проводили там массовые репрессии против местных жителей.
Тогда захватчики массово похищали людей и арестовали их в созданных ими застенках.
Во время одного из таких "рейдов" в селе Богдановка оккупанты Булгаков и Васильев приказали рядовому Шожоеву вывести местного жителя из собственного дома для допроса. Затем захватчики отвезли мужчину в пыточную, которую они обустроили в увлеченной школе.
В застенках российские военные били потерпевшего, гасили окурки на его теле и угрожали убийством. Таким образом оккупанты пытались "выбить" из него признание в причастности к движению сопротивления в регионе.
Не получив "нужных ответов", Булгаков и Васильев приказали Шожоеву продолжить пытки мужчины, "назначив" ему 10 ударов палкой.
Еще один фигурант - Раднатаров - в марте 2022 года схватил жителя Бучи, связал ему руки и надел на голову мешок.
После этого захватчик поставил пострадавшего к стенке и приставил к его затылку ствол автомата и перезаряжал затвор, имитируя расстрел.
Затем он снял с головы мужа мешок и стал угрожать ему топором и ножом.
В случае отказа сотрудничать с оккупантами, Раднатаров пригрозил мужчине, что отрубит ему ногу или перережет горло.
Однако ему так и не удалось взломать украинца и заставить его помогать оккупантам. После пыток он бросил раненого посреди улицы.
Следователи Службы безопасности заочно сообщили Васильеву, Булгакову и Шожоеву о подозрении за отдание приказа о совершении жестокого обращения с гражданским населением и других нарушений законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц, жестокое обращение с гражданским населением.
Кроме того, Раднатарову заочно уведомлено о подозрении за совершение жестокого обращения с гражданским населением.
"Продолжаются комплексные меры по привлечению рашистов к ответственности за совершение военных преступлений", - отметили в СБУ
Напомним, правоохранители сообщили о подозрении еще одному российскому военному, причастному к военным преступлениям в Киевской области. Оккупант грабил и лишал свободы жителей села Богдановка, угрожая оружием.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что двое боевиков были захвачены в плен на Бахмутском направлении в Донецкой области. Правоохранители объявили им подозрения в государственной измене.
Также ранее мы писали, что сотрудник российской ФСБ во время оккупации Херсонской области предписывал задерживать и пытать мирных жителей. Ему объявили подозрение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.