Правоохоронці виявили нових організаторів "референдуму" у двох областях України

"Зловмисники добровільно пішли на співпрацю з ворогом і увійшли до складу місцевих окупаційних адміністрації, де їхнім завданням було фабрикувати результати фейкового плебісциту", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, у Херсонській області задокументовано злочинну діяльність сімох мешканців Генічеського району. Вони проводили "референдум" у районному центрі та селищі Новоолексіївка.

Також правоохоронці виявили колаборанта на території Кінбурнської коси, що відноситься до Миколаївської області. Чоловік виявився активний прихильник прокремлівських поглядів, який на початку повномасштабного вторгнення приєднався до російських загарбників.

"Співробітники Служби безпеки встановили місця перебування всіх колаборантів, маршрути їх переміщення та коло зв’язків. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України", - додали в СБУ.

Всі вісім осіб отримали підозри за фактом колабораційної діяльності.