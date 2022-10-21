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Правоохранители обнаружили новых организаторов "референдума" в двух областях Украины

Фото: Правоохранители обнаружили новых организаторов "референдума" в двух областях Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители установили еще 8 человек, проводивших "референдум" в захваченных частях Херсонской и Николаевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Злоумышленники добровольно пошли на сотрудничество с врагом и вошли в состав местных оккупационных администраций, где их задачей было фабриковать результаты фейкового плебисцита", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, в Херсонской области задокументирована преступная деятельность семи жителей Генического района. Они проводили "референдум" в районном центре и поселке Новоалексеевка.

Также правоохранители обнаружили коллаборанта на территории Кинбурнской косы, относящейся к Николаевской области. Мужчина оказался активным сторонником прокремлевских взглядов, который в начале полномасштабного вторжения присоединился к российским захватчикам.

"Сотрудники Службы безопасности установили места нахождения всех коллаборантов, маршруты их перемещения и круг связей. Продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины", - добавили в СБУ.

Все восемь человек получили подозрения по факту коллаборационной деятельности.

Напомним, в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей проходят "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Позже сотрудникиСлужбы безопасности Украины сообщили о новом подозрении гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо и еще семи коллаборантам из-за содействия передаче РФ ресурсов "Укрпочты".

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