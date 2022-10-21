Правоохранители обнаружили новых организаторов "референдума" в двух областях Украины

Правоохранители установили еще 8 человек, проводивших "референдум" в захваченных частях Херсонской и Николаевской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.
"Злоумышленники добровольно пошли на сотрудничество с врагом и вошли в состав местных оккупационных администраций, где их задачей было фабриковать результаты фейкового плебисцита", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, в Херсонской области задокументирована преступная деятельность семи жителей Генического района. Они проводили "референдум" в районном центре и поселке Новоалексеевка.
Также правоохранители обнаружили коллаборанта на территории Кинбурнской косы, относящейся к Николаевской области. Мужчина оказался активным сторонником прокремлевских взглядов, который в начале полномасштабного вторжения присоединился к российским захватчикам.
"Сотрудники Службы безопасности установили места нахождения всех коллаборантов, маршруты их перемещения и круг связей. Продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины", - добавили в СБУ.
Все восемь человек получили подозрения по факту коллаборационной деятельности.
Напомним, в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей проходят "референдумы" о вхождении в состав РФ.
Позже сотрудникиСлужбы безопасности Украины сообщили о новом подозрении гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо и еще семи коллаборантам из-за содействия передаче РФ ресурсов "Укрпочты".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .