Правоохоронці виявили компанію, яка незаконно продавала шоломи та бронежилети для ЗСУ

Правоохоронці викрили компанію, яка завозила військову амуніцію в Україну начебто для потреб ЗСУ. Насправді ж шоломи та бронежилети продавали через мережу роздрібних магазинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Зазначається, що співробітники БЕБ провели обшуки в офісних й складських приміщеннях та торгових точках товариства. В результаті детективи вилучили шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту загальною вартістю понад 40 млн гривень.

"Також вилучено фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконну діяльність компанії", - йдеться у БЕБ.

Деталі справи

У межах кримінального провадження встановлено, що компанія, аби отримувати пільги на завезення до країни товарів військового призначення, використовувала сертифікати з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача.

Фото: Амуніція (esbu.gov.ua)

Тобто, за документами амуніція призначалася для ЗСУ, а фактично продавалася через мережу спеціалізованих магазинів, що розташовані у кількох регіонах України. У такий спосіб було завезено кілька партій товару, вартістю понад 100 млн гривень.

Амуніцію вже заарештовано

Детективи БЕБ також встановили, що службові особи товариства під час продажу амуніції ухилилися від сплати податків на 30 млн гривень.

Наразі незаконно ввезені товари арештовано, проводяться експертизи. Досудове розслідування триває.

Таке в Україні трапляється не вперше

Нещодавно правоохоронці виявили протиправну схему із продажу одягу та іншої військової амуніції Збройних сил України через одну з відомих Інтернет-платформ.

За даними бюро, зловмисники онлайн продавали термобілизну, військову форму, саперні лопатки, військові фляги, військове взуття тощо. На етикетках було вказано "Власність ЗСУ. Не для продажу".

В разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.