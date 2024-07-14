Правоохоронці виявили гвинтівку типу AR на місці стрілянини на мітингу Трампа, - AP

Нагадаємо, що в неділю, 14 липня, у штаті Пенсільванія під час мітингу було скоєно замах на екс-президента США Дональда Трампа. Куля пробила політику верхню частину правого вуха, але його життю нічого не загрожує.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Джо Байден радий, що з Трампом усе гаразд і він сподівається поговорити з ним уже сьогодні ввечері.

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