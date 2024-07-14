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Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы на митинге Трампа, - AP

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение. На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили винтовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как пишет издание, человек, знакомый с ситуацией, сообщил, что американские правоохранители обнаружили винтовку типу AR. Оружие было найдено на месте происшествия, а именно на митинге, где Трампа пытались застрелить.

Напомним, что в воскресенье, 14 июля, в штате Пенсильвания во время митинга было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Пуля пробила политику верхнюю часть правого уха, но его жизни ничего не угрожает.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Джо Байден рад, что с Трампом все в порядке и он надеется поговорить с ним уже сегодня вечером.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп