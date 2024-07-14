Правоохранители обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы на митинге Трампа, - AP

Напомним, что в воскресенье, 14 июля, в штате Пенсильвания во время митинга было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Пуля пробила политику верхнюю часть правого уха, но его жизни ничего не угрожает.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Джо Байден рад, что с Трампом все в порядке и он надеется поговорить с ним уже сегодня вечером.

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