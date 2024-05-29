Правоохоронці викрили схему переправників ухилянтів та затримали їхніх "клієнтів"

Як зазначають у відомстві, викриття злочинної групи пройшло сумісно із представниками СБУ та ДБР. Організатора злочинної групи затримали за місцем проживання.

"Його співучасника заскочили на гарячому під час передачі охоронцю кордону 6000 доларів хабаря за сприяння у незаконному переміщенні 4 осіб до Словаччини. Від «пропозиції» прикордонник відмовився та завчасно доповів по команді", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ інформують, що 4 "клієнтів", з яких переправники вимагали $25 000, затримали в адміністративному порядку. За даними слідства, вони вийшли на переправників через спільних знайомих та діяли відповідно до їхніх вказівок.

"Після встановлення усіх обставин справи порушників буде притягнуто до адмінвідповідальності, а обом фігурантам справи повідомлено про підозру", - зауважили прикордонники.