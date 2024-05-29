Правоохранители разоблачили схему переправщиков уклонистов и задержали их "клиентов"

Как отмечают в ведомстве, разоблачение преступной группы прошло совместно с представителями СБУ и ДБР. Организатор преступной группы был задержан по месту жительства.

"Его соучастника заскочили с поличным во время передачи охраннику границы 6000 долларов взятки за содействие в незаконном перемещении 4 человек в Словакию. От «предложения» пограничник отказался и заблаговременно доложил по команде", - говорится в сообщении.

В ГПСУ информируют, что четырех "клиентов", из которых переправщики требовали $25 000, задержали в административном порядке. По данным следствия, они вышли на переправщиков через общих знакомых и действовали в соответствии с их указаниями.

"После установления всех обстоятельств дела нарушители будут привлечены к админответственности, а обоим фигурантам дела сообщено о подозрении", - отметили пограничники.