Правоохоронці заблокували підпільну "фабрику" підробних документів. Щомісяця зловмисники "заробляли" до трьох мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

Подробиці справи

Зловмисники організували масштабне виробництво фальшивих документів, зокрема й тих, які видаються підрозділами системи Міністерства внутрішніх справ (МВС) та Служби безпеки України (ЗСУ).

Організував "бізнес" 27-річний мешканець Прикарпаття, який залучив до діяльності інших осіб з низки регіонів.

Серед асортименту підроблених документів, які виготовляла "фабрика":

паспорт;

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

різноманітні документи установ та організацій.

Зокрема можна було придбати посвідчення Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, СБУ.

Замовлення підозрювані приймали через Telegram й, щоб не потрапили у поле зору правоохоронців, організували власну систему конспірації завдяки одноденним сім-картам. Усі відправлення відсилались вночі через поштомати.

Вартість підробки залежала від складності документ й терміновості виготовлення:

посвідчення водія коштувало трохи більше 8 тисяч гривень;

закордонний паспорт - близько 2 тисяч доларів;

посвідчення СБУ чи Нацполіції - 1,5 тисячі доларів.

В місяць прибутки зловмисників сягали до трьох мільйонів гривень.

Фото: правоохоронці викрили "фабрику" підробних документів (t.me/UA_National_Police)

Загалом правоохоронці провели у фігурантів більше 30 обшуків, під час яких було виявлено:

незаповнені "посвідчення" СБУ, Нацгвардії, Збройних сил України, ДСНС, УБД; гербові печатки різних держустанов;

заготовки паспортів, водійських посвідчень;

ескізи печаток з російською символікою.

Що загрожує

Головних фігурантів справи було затримано й повідомлено про підозру за:

ч. 1 та ч. 2 ст. 199;

ч. 3 ст. 358.

Їм загрожує до десяти років тюрми.