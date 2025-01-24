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Правоохоронці викрили "фабрику" підробних документів

П'ятниця 24 січня 2025 12:00
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Правоохоронці викрили "фабрику" підробних документів Фото: правоохоронці викрили "фабрику" підробних документів (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці заблокували підпільну "фабрику" підробних документів. Щомісяця зловмисники "заробляли" до трьох мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

Подробиці справи

Зловмисники організували масштабне виробництво фальшивих документів, зокрема й тих, які видаються підрозділами системи Міністерства внутрішніх справ (МВС) та Служби безпеки України (ЗСУ).

Організував "бізнес" 27-річний мешканець Прикарпаття, який залучив до діяльності інших осіб з низки регіонів.

Серед асортименту підроблених документів, які виготовляла "фабрика":

  • паспорт;
  • водійське посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • різноманітні документи установ та організацій.

Зокрема можна було придбати посвідчення Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, СБУ.

Замовлення підозрювані приймали через Telegram й, щоб не потрапили у поле зору правоохоронців, організували власну систему конспірації завдяки одноденним сім-картам. Усі відправлення відсилались вночі через поштомати.

Вартість підробки залежала від складності документ й терміновості виготовлення:

  • посвідчення водія коштувало трохи більше 8 тисяч гривень;
  • закордонний паспорт - близько 2 тисяч доларів;
  • посвідчення СБУ чи Нацполіції - 1,5 тисячі доларів.

В місяць прибутки зловмисників сягали до трьох мільйонів гривень.

Фото: правоохоронці викрили "фабрику" підробних документів (t.me/UA_National_Police)

Загалом правоохоронці провели у фігурантів більше 30 обшуків, під час яких було виявлено:

  • незаповнені "посвідчення" СБУ, Нацгвардії, Збройних сил України, ДСНС, УБД; гербові печатки різних держустанов;
  • заготовки паспортів, водійських посвідчень;
  • ескізи печаток з російською символікою.

Що загрожує

Головних фігурантів справи було затримано й повідомлено про підозру за:

  • ч. 1 та ч. 2 ст. 199;
  • ч. 3 ст. 358.

Їм загрожує до десяти років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Києві було викрито адвоката, який підробив лист районного суду, щоб заволодіти коштами у розмірі 4 мільйонів гривень.

Зокрема у 2023-му було викрито директора громадської організації, який підробляв росіянам документи, щоб допомогти їм виїхати за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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