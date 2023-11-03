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Правоохоронці успішно евакуювали останніх жителів Степового під Авдіївкою (відео)

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 18:26
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Правоохоронці успішно евакуювали останніх жителів Степового під Авдіївкою (відео) Фото: правоохоронці успішно евакуювали останніх жителів Степового (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці успішно евакуювали останніх жителів села Степове, що розташовано під Авдіївкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Останніх цивільних із села Степове під Авдіївкою - літнє подружжя - екіпаж вивіз у тил під захист та турботу наших рятувальників", - повідомив Клименко.

За його словами, Авдіївка та навколишні села, що знаходяться на відстані у 200 метрів до лінії зіткнення, є місцем роботи українських правоохоронців з підрозділу "Білі Янголи".

"Щодня вони їдуть у саме пекло війни, щоб передати цивільним хліб, воду та вмовити їх евакуюватися. Цього разу - успішно. Однак в самій Авдіївці ще лишаються приблизно 1500 цивільних, тож роботи ще чимало. "Білі Янголи" готові до виконання таких завдань", - сказав міністр.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, з початку минулого місяця російська армія розпочала наступ на Авдіївку в Донецькій області. Ворог посилено обстрілював місто та сусідні населені пункти. Ситуація у місті й досі залишається напруженою.

Докладніше про авдіївську та інші ділянки, а також про те, що відбувається на лівобережжі Херсонської області можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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