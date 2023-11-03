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Правоохранители успешно эвакуировали последних жителей Степного под Авдеевкой (видео)

Украина, Пятница 03 ноября 2023 18:26
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Правоохранители успешно эвакуировали последних жителей Степного под Авдеевкой (видео) Фото: правоохранители успешно эвакуировали последних жителей Степного (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители успешно эвакуировали последних жителей села Степное, что находится под Авдеевкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Последних гражданских из села Степное под Авдеевкой - пожилые супруги - экипаж вывез в тыл под защиту и заботу наших спасателей", - сообщил Клименко.

По его словам, Авдеевка и окрестные села, находящиеся на расстоянии 200 метров до линии столкновения, являются местом работы украинских правоохранителей из подразделения "Белые Ангелы".

"Каждый день они едут в ад войны, чтобы передать гражданским хлеб, воду и уговорить их эвакуироваться. На этот раз - успешно. Однако в самой Авдеевке еще остаются примерно 1500 гражданских, поэтому работы еще немало. "Белые Ангелы" готовы к выполнению таких задач", - сказал министр.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, с начала прошлого месяца российская армия начала наступление на Авдеевку в Донецкой области. Враг усиленно обстреливал город и соседние населенные пункты. Ситуация в городе до сих пор остается напряженной.

Подробнее об авдеевском и других участках, а также о происходящем на левобережье Херсонской области можно узнать в материале РБК-Украина.

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