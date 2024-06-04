Правоохоронці розслідують десятки випадків страти українських військовополонених, - генпрокурор

Українські правоохоронці проводять розслідування страти 61 бійця ЗСУ, який потрапив у полон до росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву генерального прокурора України Андрія Костіна в ефірі телемарафону.
"27 кримінальних проваджень розслідуються за фактами страти 61 українського військовополоненого", - розповів Костін.
За його словами, оголошено про підозру чотирьом окупантам. Дві справи передали до суду та вже є перший вирок.
Він також уточнив, що з початку повномасштабного вторгнення росіян зареєстровано понад 400 проваджень за фактами жорстокого поводження з українськими військовополоненими.
Нагадаємо, раніше правозахисна організація Human Rights Watch написала про те, що з грудня 2023 року російські окупанти стратили щонайменше 15 українських воїнів, які намагалися здатися в полон.
Також, за інформацією правозахисників, ворожі солдати розстріляли ще шістьох українських бійців, які вже потрапили в полон.
При цьому станом на початок квітня Україні було відомо про страту понад 50 українських захисників.
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