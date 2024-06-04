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Правоохоронці розслідують десятки випадків страти українських військовополонених, - генпрокурор

Ілюстративне фото: росіяни стратили 61 українського військовополоненого (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці проводять розслідування страти 61 бійця ЗСУ, який потрапив у полон до росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву генерального прокурора України Андрія Костіна в ефірі телемарафону.

"27 кримінальних проваджень розслідуються за фактами страти 61 українського військовополоненого", - розповів Костін.

За його словами, оголошено про підозру чотирьом окупантам. Дві справи передали до суду та вже є перший вирок.

Він також уточнив, що з початку повномасштабного вторгнення росіян зареєстровано понад 400 проваджень за фактами жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

Страта українських військових

Нагадаємо, раніше правозахисна організація Human Rights Watch написала про те, що з грудня 2023 року російські окупанти стратили щонайменше 15 українських воїнів, які намагалися здатися в полон.

Також, за інформацією правозахисників, ворожі солдати розстріляли ще шістьох українських бійців, які вже потрапили в полон.

При цьому станом на початок квітня Україні було відомо про страту понад 50 українських захисників.

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