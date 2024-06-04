Правоохоронці розслідують десятки випадків страти українських військовополонених, - генпрокурор

Страта українських військових

Нагадаємо, раніше правозахисна організація Human Rights Watch написала про те, що з грудня 2023 року російські окупанти стратили щонайменше 15 українських воїнів, які намагалися здатися в полон.

Також, за інформацією правозахисників, ворожі солдати розстріляли ще шістьох українських бійців, які вже потрапили в полон.

При цьому станом на початок квітня Україні було відомо про страту понад 50 українських захисників.

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