Правоохранители расследуют десятки случаев казни украинских военнопленных, - генпрокурор

Казнь украинских военных

Напомним, ранее правозащитная организация Human Rights Watch написала о том, что с декабря 2023 года российские оккупанты казнили по меньшей мере 15 украинских воинов, которые пытались сдаться в плен.

Также, по информации правозащитников, вражеские солдаты расстреляли еще шесть украинских бойцов, которые уже попали в плен.

При этом по состоянию на начало апреля Украине было известно о казни более 50 украинских защитников.

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