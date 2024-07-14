ua en ru
Нд, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Правоохоронці пояснили, як діяти в разі ДТП: алгоритм

Україна, Неділя 14 липня 2024 17:29
UA EN RU
Правоохоронці пояснили, як діяти в разі ДТП: алгоритм Фото: Правоохоронці пояснили, як діяти в разі ДТП (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Дорожньо-транспортні пригоди трапляються чи не щодня, а прихід спеки може призвести до нових проблем на дорозі. Однак навіть під час ДТП можна діяти спокійно, якщо знати, що робити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення патрульної поліції Києва.

Правоохоронці наголошують, що відразу після ДТП необхідно переконатися чи немає травмованих, а якщо є - невідкладно розпочати надання домедичної допомоги й викликати швидку та поліцію.

Якщо ж потерпілих немає, або їх стан вже стабільний - необхідно увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки, щоб уберегти від аварії інших водіїв.

Коли можна скласти єропротокол

Українці, що потрапили в ДТП мають можливість скористатися європротоколом, за умов, якщо:

  • у ДТП відсутні травмовані та загиблі люди;
  • наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;
  • обидва водії мають чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
  • у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів;
  • сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

Однак, якщо хоча б одна з цих умов не виконана, зателефонуйте до поліції.

"Слід пам'ятати, що ваш транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, аби поліцейські мали змогу встановити обставини автопригоди", - нагадали правоохоронці.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві автомобіль Toyota врізався в автомобілі, які перед цим потрапили в ДТП. Деталі потрійної аварії можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що цієї весни на околицях Києва сталася ДТП за участю шести машин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Аварія
NEWS
Чи вплине замах на Трампа на його рейтинги: думка політолога
Чи вплине замах на Трампа на його рейтинги: думка політолога
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США