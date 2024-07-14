Правоохранители объяснили, как действовать в случае ДТП: алгоритм
Дорожно-транспортные происшествия случаются едва ли не каждый день, а приход жары может привести к новым проблемам на дороге. Однако даже при ДТП можно действовать спокойно, если знать, что делать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение патрульной полиции Киева.
Правоохранители отмечают, что сразу после ДТП необходимо убедиться нет травмированных, а если есть - безотлагательно начать оказание к медицинской помощи и вызвать скорую и полицию.
Если же пострадавших нет, или их состояние уже стабильное - необходимо включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки, чтобы уберечь от аварии других водителей.
Когда можно составить эропротокол
Украинцы, попавшие в ДТП, имеют возможность воспользоваться европротоколом, если:
- в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие;
- имеющееся согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;
- оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
- у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов;
- сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.
Однако если хотя бы одно из этих условий не выполнено, позвоните в полицию.
"Следует помнить, что ваше транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность установить обстоятельства происшествия", - напомнили правоохранители.
Напомним, что сегодня в Киеве автомобиль Toyota врезался в автомобили, перед этим попавшие в ДТП. Подробности тройной аварии можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также писали, что этой весной в окрестностях Киева произошло ДТП с участием шести машин.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.