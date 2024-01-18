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Правоохоронці показали відео знищення ракети Х-101 у Херсонській області

Ілюстративне фото: правоохоронці показали відео знищення ракети Х-101 у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У полі в Херсонській області було виявлено російську ракету Х-101 яка не здетонувала. Правоохоронцям та саперам довелося знешкодити її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Російську ракету, що не здетонувала, виявили в полі. Її уламки розкидало, а бойова частина, що важить понад 400 кг,  залишилася неушкодженою", - повідомили правоохоронці.

За допомогою техніки бойову частину закопали в яму, аби ґрунт взяв на себе силу вибуху, а уламки не розліталися далеко.

Раніше ми повідомляли, що Росія станом на січень 2024 року виробляє близько 115-130 стратегічних ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактичного класу. Це вказує на те, що за останні місяці виробництво не збільшилося.

Відзначимо, у січні НАЗК повідомило, що у російських авіаційних ракетах типу Х-59 було виявлено 42 деталей і компонентів іноземного виробництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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