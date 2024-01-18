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Правоохранители показали видео уничтожение ракеты Х-101 в Херсонской области

Иллюстративное фото: правоохранители показали видео уничтожение ракеты Х-101 в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В поле в Херсонской области была обнаружена российская ракета Х-101, которая не сдетонировала. Правоохранителям и саперам пришлось обезвредить ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Русскую ракету, которая не сдетонировала, обнаружили в поле. Ее обломки разбрасывало, а весовая свыше 400 кг осталась невредимой", - сообщили правоохранители.

С помощью техники боевую часть закопали в яму, чтобы почва взяла на себя силу взрыва, а обломки не разлетались далеко.

Ранее мы сообщали, что Россия по состоянию на январь 2024 производит около 115-130 стратегических ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактического класса. Это указывает на то, что в последние месяцы производство не увеличилось.

Отметим, в январе НАПК сообщило, что в российских авиационных ракетах типа Х-59 было обнаружено 42 деталей и компонентов иностранного производства.

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