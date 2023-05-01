Правоохоронці ідентифікували ще шістьох організаторів "референдуму" в Луганській області

"У 2018 році житель Луганська став "депутатом Народної ради "ЛНР" ІІІ скликання". Він брав активну участь у медійних заходах, де систематично заявляв про необхідність приєднання так званої "ЛНР" до РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вересні 2022 року "депутат" проголосував за псевдозакон про незаконний "референдум" щодо відокремлення територій Луганської області від України. Після цього "Народна рада" звернулася до голови "ЛНР" для його підписання.

Ще п'ять осіб у вересні 2022 року взяли участь у роботі так званих "виборчих комісій". Одна з них очолила "ТВК" у місті Голубівка, інші були "членами виборчих комісій" у Лисичанську, Сєвєродонецьку і Кремінній.

Їм всім повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також колабораційній діяльності. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.