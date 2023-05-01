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Правоохранители идентифицировали еще шестерых организаторов "референдума" в Луганской области

Фото: "Референдум" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители идентифицировали еще шесть граждан, которые в прошлом году помогали оккупантам проводить незаконный "референдум" в Луганской области. Им объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генеральной прокуратуры.

"В 2018 году житель Луганска стал "депутатом Народного совета "ЛНР" ІІІ созыва". Он активно участвовал в медийных мероприятиях, где систематически заявлял о необходимости присоединения так называемой "ЛНР" к РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре 2022 года депутат проголосовал за псевдозакон о незаконном "референдуме" об отделении территорий Луганской области от Украины. После этого "Народный совет" обратилась к главе "ЛНР" для его подписания.

Еще пять человек в сентябре 2022 приняли участие в работе так называемых "избирательных комиссий". Одна из них возглавила "ТИК" в городе Голубовка, другие были "членами избирательных комиссий" в Лисичанске, Северодонецке и Кременной.

Им всем доложено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также коллаборационной деятельности. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Напомним, что жительница Старобельского района (Луганская область) в прошлом году занималась проведением незаконного "референдума". Правоохранители обнаружили ее и задержали.

Ранее сообщалось, что в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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