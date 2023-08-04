Правоохоронці ідентифікували понад 60 тисяч росіян, які загинули на війні в Україні

Як розповіли у відомстві, інформацію про загиблих окупантів розміщено на спеціальному сайті "Потерь.НЕТ", Над його створення спільно працювали працівники розвідки, штаб з питань поводження з військовополоненими та Нацполіція.

Однією з основних цілей сайту є протидія кремлівській пропаганді шляхом донесення об’єктивних даних щодо втрат Росії у війні.

Варто зауважити, що з початку запуску сайту кількість російських військових, які здаються у полон, значно збільшилась.

Станом на 4 серпня на сайті "Потерь.НЕТ" міститься інформація про 61431 ідентифікованого окупанта, який загинув на території України.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби на фронті відбулось близько 40 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначається в звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ намагаються прорвати оборону росіян на околицях Бахмута, а також посилюють тиск на Кліщіївку. Водночас на заході Запорізької області сили оборони мають успіхи.

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