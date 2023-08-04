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Правоохранители идентифицировали более 60 тысяч россиян, погибших на войне в Украине

Автор: Наталья Кава

Сотрудникам полиции удалось собрать информацию и идентифицировать более 60000 оккупантов, погибших на войне на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Как рассказали в ведомстве, информация о погибших оккупантах размещена на специальном сайте "Потерь.НЕТ", над его созданием совместно работали работники разведки, штаб по вопросам обращения с военнопленными и Нацполиция.

Одной из основных целей сайта является противодействие кремлевской пропаганде путем донесения объективных данных по потере России в войне.

Стоит отметить, что с начала запуска сайта количество сдаваемых в плен российских военных значительно увеличилось.

По состоянию на 4 августа на сайте "Потерь.НЕТ" размещается информация о 61431 идентифицированного оккупанта, погибшем на территории Украины.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки на фронте произошло около 40 боевых столкновений. В частности, как отмечается в отчете Института изучения войны, ВСУ пытаются прорвать оборону россиян в окрестностях Бахмута, а также усиливают давление на Клищиевку. В то же время на западе Запорожской области силы обороны преуспевают.

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