UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Правоохоронець організував втечу ухилянта до Словаччини: що йому загрожує

Фото: правоохоронець організував схему виїзду за кордон (suspilne media)
Автор: Каріна Левицька

На Закарпатті судитимуть правоохоронця, який за 4000 доларів організував незаконний виїзд ухилянта до Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.

Прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно інспектора одного з підрозділів правоохоронного органу спеціального призначення.

Його обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та в одержанні неправомірної вигоди.

Розслідуванням встановлено, що правоохоронець запропонував місцевому мешканцю за 4 тисячі доларів нелегально перетнути кордон зі Словаччиною в обхід офіційних пунктів пропуску.

Він надав клієнту детальний маршрут для уникнення прикордонних нарядів і камер фіксації, а також порадив придбати нові мобільні телефони з SIM-картами та інструменти для подолання загороджень.

Після отримання всієї суми неправомірної вигоди обвинуваченого затримали. За вчинене йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші схеми з ухилення від мобілізації

Варто зазначити, що не так давно Служба безпеки України викрила масштабну схему ухилення від мобілізації.

Чоловіки відразу з кількох регіонів України оформлювали фіктивні документи про догляд за родичами з інвалідністю. Схема діяла у більшості регіонів України, правоохоронні органи провели десятки обшуків у причетних.

Також Служба безпеки України за участі Національної поліції затримала ділків, які допомагали українцям уникати мобілізації до Збройних сил. Зловмисники навіть "клонували" для цього додатки "Резерв+" та "Дія".

А сьогодні, 26 червня стало відомо, що СБУ та Національна поліція ліквідували 8 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України.

Повідомляється, що фігуранти справ продавали охочим "послуги" з уникнення призову на підставі підроблених документів, або втечі за кордон поза пунктами пропуску.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кордон з УкраїноюПрикордонники