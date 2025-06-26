Правоохоронець організував втечу ухилянта до Словаччини: що йому загрожує

На Закарпатті судитимуть правоохоронця, який за 4000 доларів організував незаконний виїзд ухилянта до Словаччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.
Прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно інспектора одного з підрозділів правоохоронного органу спеціального призначення.
Його обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та в одержанні неправомірної вигоди.
Розслідуванням встановлено, що правоохоронець запропонував місцевому мешканцю за 4 тисячі доларів нелегально перетнути кордон зі Словаччиною в обхід офіційних пунктів пропуску.
Він надав клієнту детальний маршрут для уникнення прикордонних нарядів і камер фіксації, а також порадив придбати нові мобільні телефони з SIM-картами та інструменти для подолання загороджень.
Після отримання всієї суми неправомірної вигоди обвинуваченого затримали. За вчинене йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Варто зазначити, що не так давно Служба безпеки України викрила масштабну схему ухилення від мобілізації.
Чоловіки відразу з кількох регіонів України оформлювали фіктивні документи про догляд за родичами з інвалідністю. Схема діяла у більшості регіонів України, правоохоронні органи провели десятки обшуків у причетних.
Також Служба безпеки України за участі Національної поліції затримала ділків, які допомагали українцям уникати мобілізації до Збройних сил. Зловмисники навіть "клонували" для цього додатки "Резерв+" та "Дія".
А сьогодні, 26 червня стало відомо, що СБУ та Національна поліція ліквідували 8 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України.
Повідомляється, що фігуранти справ продавали охочим "послуги" з уникнення призову на підставі підроблених документів, або втечі за кордон поза пунктами пропуску.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.