Правоохранитель организовал побег уклониста в Словакию: что ему грозит

Прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительное заключение в отношении инспектора одного из подразделений правоохранительного органа специального назначения.

Он обвиняется в организации незаконного пересечения лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в получении неправомерной выгоды.

Расследованием установлено, что правоохранитель предложил местному жителю за 4 тысячи долларов нелегально пересечь границу со Словакией в обход официальных пунктов пропуска.

Он предоставил клиенту подробный маршрут для избежания пограничных нарядов и камер фиксации, а также посоветовал приобрести новые мобильные телефоны с SIM-картами и инструменты для преодоления заграждений.

После получения всей суммы неправомерной выгоды обвиняемого задержали. За совершенное ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.