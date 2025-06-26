Правоохранитель организовал побег уклониста в Словакию: что ему грозит

На Закарпатье будут судить правоохранителя, который за 4000 долларов организовал незаконный выезд уклониста в Словакию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.
Прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительное заключение в отношении инспектора одного из подразделений правоохранительного органа специального назначения.
Он обвиняется в организации незаконного пересечения лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в получении неправомерной выгоды.
Расследованием установлено, что правоохранитель предложил местному жителю за 4 тысячи долларов нелегально пересечь границу со Словакией в обход официальных пунктов пропуска.
Он предоставил клиенту подробный маршрут для избежания пограничных нарядов и камер фиксации, а также посоветовал приобрести новые мобильные телефоны с SIM-картами и инструменты для преодоления заграждений.
После получения всей суммы неправомерной выгоды обвиняемого задержали. За совершенное ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Стоит отметить, что не так давно Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему уклонения от мобилизации.
Мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью. Схема действовала в большинстве регионов Украины, правоохранительные органы провели десятки обысков у причастных.
Также Служба безопасности Украины при участии Национальной полиции задержала дельцов, которые помогали украинцам избегать мобилизации в Вооруженные силы. Злоумышленники даже "клонировали" для этого приложения "Резерв+" и "Дія".
А сегодня, 26 июня стало известно, что СБУ и Национальная полиция ликвидировали 8 новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины.
Сообщается, что фигуранты дел продавали желающим "услуги" по избежанию призыва на основании поддельных документов, или бегства за границу вне пунктов пропуска.
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