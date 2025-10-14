ua en ru
На правому березі Києва перебої з водою: коли відновлять подачу

Київ, Вівторок 14 жовтня 2025 22:15
UA EN RU
На правому березі Києва перебої з водою: коли відновлять подачу Ілюстративне фото: у Києві почалися проблеми з водопостачанням (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На правому березі Києва частина абонентів залишилася без водопостачання через проблеми на одному з енергооб'єктів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

У КМДА зазначили, що у зв'язку з аварійною ситуацією тиск у системі водопостачання довелося знизити до мінімуму.

"Після того, як енергетики усувають пошкодження, комунальники оперативно відновлять водопостачання споживачам", - уточнили в міській адміністрації.

Там додали, що всі служби працюють у посиленому режимі, щоб виправити проблему.

Світло в Києві частково зникло

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, ввечері в Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах Києва почалися проблеми зі світлом.

Відключення також почалися в Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

У ДТЕК пояснили, що така ситуація виникла через аварію на високовольтних лініях.

Варто зауважити, що складна ситуація зі світлом по Україні виникла через постійні удари Росії по українських енергооб'єктах.

