На правому березі Києва перебої з водою: коли відновлять подачу

На правому березі Києва частина абонентів залишилася без водопостачання через проблеми на одному з енергооб'єктів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram .

У КМДА зазначили, що у зв'язку з аварійною ситуацією тиск у системі водопостачання довелося знизити до мінімуму.

"Після того, як енергетики усувають пошкодження, комунальники оперативно відновлять водопостачання споживачам", - уточнили в міській адміністрації.

Там додали, що всі служби працюють у посиленому режимі, щоб виправити проблему.