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На правому березі Києва не діють графіки відключень світла: у чому причина

09:34 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: на правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень світла (Getty Images)

На правому березі Києва вранці 30 жовтня сталася аварія на обладнанні пошкодженого російськими обстрілами енергооб'єкту. Графіки відключень світла тимчасово не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У ДТЕК зазначили, що енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.

Водночас на лівому березі столиці діють графіки.

Також графіки тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, у низці областей України продовжили погодинні відключення електроенергії.

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;
  • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 2,5 черг).

Масовані російські атаки на енергооб’єкти України та їх наслідки є причиною цього рішення.

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