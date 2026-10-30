На правому березі Києва не діють графіки відключень світла: у чому причина

На правому березі Києва вранці 30 жовтня сталася аварія на обладнанні пошкодженого російськими обстрілами енергооб'єкту. Графіки відключень світла тимчасово не діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
У ДТЕК зазначили, що енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.
Водночас на лівому березі столиці діють графіки.
Також графіки тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області.
Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, у низці областей України продовжили погодинні відключення електроенергії.
Масовані російські атаки на енергооб’єкти України та їх наслідки є причиною цього рішення.