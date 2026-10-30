На правом берегу Киева не действуют графики отключений света: в чем причина

На правом берегу Киева утром 30 октября произошла авария на оборудовании поврежденного российскими обстрелами энергообъекта. Графики отключений света временно не действуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В ДТЭК отметили, что энергетики работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.
В то же время на левом берегу столицы действуют графики.
Также графики временно не действуют в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области.
Напомним, сегодня, 30 октября, в ряде областей Украины продолжили почасовые отключения электроэнергии.
Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной такого решения.