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На правом берегу Киева не действуют графики отключений света: в чем причина

09:34 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
На правом берегу Киева не действуют графики отключений света: в чем причина Фото: на правом берегу Киева временно не действуют графики отключений света (Getty Images)
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На правом берегу Киева утром 30 октября произошла авария на оборудовании поврежденного российскими обстрелами энергообъекта. Графики отключений света временно не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В ДТЭК отметили, что энергетики работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

В то же время на левом берегу столицы действуют графики.

Также графики временно не действуют в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области.

Напомним, сегодня, 30 октября, в ряде областей Украины продолжили почасовые отключения электроэнергии.

  • 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности;
  • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей).

Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной такого решения.

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