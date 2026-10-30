На правом берегу Киева не действуют графики отключений света: в чем причина
09:34 30.10.2026 Пт
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Фото: на правом берегу Киева временно не действуют графики отключений света (Getty Images)
На правом берегу Киева утром 30 октября произошла авария на оборудовании поврежденного российскими обстрелами энергообъекта. Графики отключений света временно не действуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В ДТЭК отметили, что энергетики работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.
В то же время на левом берегу столицы действуют графики.
Также графики временно не действуют в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области.
Напомним, сегодня, 30 октября, в ряде областей Украины продолжили почасовые отключения электроэнергии.
- 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности;
- 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей).
Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной такого решения.