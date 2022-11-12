На правому березі Херсонської області є райони, куди ЗСУ ще не дійшли, - Арестович

Збройні сили України продовжують звільняти Херсонщину, проте на правому березі Дніпра є райони, куди військові ще не дійшли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Досі на Херсонщині правому березі є райони, куди не дійшли Збройні сили України. Шматок великий, там окремі села і таке інше", - сказав Арестович.

Він додав, що іноді ці заходи дають непогані результати.

"Наприклад, сьогодні облетіло відео, коли затримували російську колону - там три БТР, дві вантажівки і джип. У принципі, там далеко ще не все закінчено. Я думаю, що такі сюрпризи ще будуть. Тисячі солдатів чекати не доводиться, але всяких "загублених" достатньо", - підкреслив Олексій Арестович.