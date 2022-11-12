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На правому березі Херсонської області є райони, куди ЗСУ ще не дійшли, - Арестович

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Херсонська область , Субота 12 листопада 2022 23:06
На правому березі Херсонської області є райони, куди ЗСУ ще не дійшли, - Арестович Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили України продовжують звільняти Херсонщину, проте на правому березі Дніпра є райони, куди військові ще не дійшли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Досі на Херсонщині правому березі є райони, куди не дійшли Збройні сили України. Шматок великий, там окремі села і таке інше", - сказав Арестович.

Він додав, що іноді ці заходи дають непогані результати.

"Наприклад, сьогодні облетіло відео, коли затримували російську колону - там три БТР, дві вантажівки і джип. У принципі, там далеко ще не все закінчено. Я думаю, що такі сюрпризи ще будуть. Тисячі солдатів чекати не доводиться, але всяких "загублених" достатньо", - підкреслив Олексій Арестович.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Арестович розповів про трофеї ЗСУ під Херсоном.

Також раніше ми писали, що Олексій Арестович заявив, що коли Збройні сили України звільнятимуть лівий берег Дніпра, вони не атакуватимуть "в лоб".

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Херсонська область Олексій Арестович
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