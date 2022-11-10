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На правому березі Дніпра на Херсонщині залишаються близько 20 тисяч окупантів, - ГУР

Фото: на правому березі Дніпра залишаються близько 20 тисяч окупантів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Більшість російських військових, дислокованих на правому березі Дніпра на Херсонщині, все ще залишаються там. Загалом їх налічується близько 20 тисяч осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького для The Guardian.

За його словами, спочатку росіяни вивезли мирних жителів, потім військових, які не брали участі в активних бойових діях, логістику та боєприпаси.

Як розповів Скібіцький, росіяни відступають від другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські війська на початку жовтня. Але вони збудували лінію оборони навколо Херсона, і "час покаже", чи захочуть вони обороняти місто.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії буде потрібно як мінімум тиждень, щоб вивести свої військові частини з Херсона.

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