На правому березі Дніпра на Херсонщині залишаються близько 20 тисяч окупантів, - ГУР

За його словами, спочатку росіяни вивезли мирних жителів, потім військових, які не брали участі в активних бойових діях, логістику та боєприпаси.

Як розповів Скібіцький, росіяни відступають від другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські війська на початку жовтня. Але вони збудували лінію оборони навколо Херсона, і "час покаже", чи захочуть вони обороняти місто.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії буде потрібно як мінімум тиждень, щоб вивести свої військові частини з Херсона.

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