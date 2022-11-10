На правом берегу Днепра в Херсонской области остаются около 20 тысяч оккупантов, - ГУР

По его словам, сначала россияне вывезли мирных жителей, затем военных, которые не участвовали в активных боевых действиях, логистику и боеприпасы.

Как рассказал Скибицкий, россияне отступают от второй линии обороны, на которую их отбросили украинские войска в начале октября. Но они построили линию обороны вокруг Херсона, и "время покажет", захотят ли они оборонять город.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России потребуется как минимум неделя, чтобы вывести свои войсковые части из Херсона.

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