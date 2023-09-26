Право на відстрочку. Кого точно не мобілізують під час війни: повний список

Кому дають відстрочку в період війни: список категорій

Перелік категорій тих, кому можуть дати відстрочку під час війни, вказаний у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Правом на відстрочку можна скористатися тільки до того, як людина стане військовослужбовцем. Її не нададуть, якщо чоловіка призовного віку вже взяли на службу.

Розповідаємо про основні категорії тих, хто має право на відстрочку під час мобілізації.

Бронь працівників. Відстрочка за видом діяльності

Право на відстрочку мають народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працівники певних органів — військового управління, військових частин, установ, підприємств і організацій, ЗСУ, Міноборони, СБУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Також таке право мають представники Нацгвардії, Служби зовнішньої розвідки, Нацполіції, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України й податкової поліції, Управління державної охорони України, а також деякі категорії чиновників.

Місцеві органи влади можуть подати списки броні на тих чи інших працівників. Під час мобілізації призову на військову службу не підлягають військовозобов'язані, народні депутати Верховної Ради на період своєї каденції навіть без бронювання, пояснює у коментарі РБК-Україна адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий.

Фото: Бронюванням співробітників на час мобілізації займаються роботодавці (Getty Images)

“У випадку якщо працівники на період мобілізації та у воєнний час заброньовані органами державної влади та іншими органами — місцевого самоврядування або Кабінетом міністрів, то мобілізації вони також не підлягають” — пояснює фахівець.

Однак якщо міський голова того чи іншого міста не “заброньований”, то його все ж можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Відстрочку мають також працівники, які заброньовані за підприємствами, установами та організаціями. Ті, хто працює в певних органах влади та на критично важливих підприємствах, можуть і далі працювати, якщо їх включили до списків, які відстрочують призов на службу в період мобілізації. Зазвичай відстрочку надають на 6 місяців. Списки працівників, яким потрібна бронь, подають роботодавці до відповідних органів.

Кого зі студентів і викладачів не мобілізують

На відстрочку від мобілізації мають право деякі категорії громадян з галузі освіти:

Учні та студенти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти (тільки ті, хто навчається на денній або дуальній формі, а не заочній). Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники у випадку, якщо вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше 0,75 ставки незалежно від того, чи є у них вчене звання або науковий ступінь.

Фото: На відстрочку мають право студенти, які навчаються на денній формі (Getty Images)

Хто має право на відстрочку за сімейними обставинами

чоловіки та жінки, у яких на утриманні перебувають троє і більше дітей, які при цьому не досягли віку 18 років;

батько-одинак та мати-одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

чоловіки та жінки, які є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями дитини з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження;

чоловіки та жінки, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);

чоловіки і жінки, які утримують повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;

чоловіки та жінки, які постійно доглядають за хворими: дружиною чи чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини або чоловіка, які за станом здоров'я потребують постійного догляду;

чоловіки та жінки, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка з інвалідністю I або II групи;

опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна;

ті особи, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду, якщо при цьому немає інших людей, які можуть здійснювати такий догляд;

один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні жінки-військовослужбовиці;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Фото: Право отримати відстрочку є у деяких категорій за сімейними обставинами (Віталій Носач/РБК-Україна)

Люди з інвалідністю і непридатні до військової служби

Ще одна категорія тих, кого не будуть мобілізовувати під час війни - особи, які за висновком військово-лікарської комісії визнані непридатними до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку.

Окрема категорія - ті, хто має інвалідність незалежно від групи. Їх не можуть мобілізувати примусмово. Однак ті, хто має інвалідність, може бути призваний за власним бажанням.

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, людині потрібно особисто з’явитись до свого ТЦК та СП та надати документи, які ці підстави підтверджують.