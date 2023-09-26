Право на відстрочку. Кого точно не мобілізують під час війни: повний список

Право на відстрочку від мобілізації під час війни мають кілька категорій громадян України. Деяким дається тимчасова відстрочка, а когось зовсім виключають з військового обліку.
Кого не можуть мобілізувати на службу під час війни й хто має право на відстрочку – детальніше у матеріалі РБК-Україна.
Перелік категорій тих, кому можуть дати відстрочку під час війни, вказаний у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Правом на відстрочку можна скористатися тільки до того, як людина стане військовослужбовцем. Її не нададуть, якщо чоловіка призовного віку вже взяли на службу.
Розповідаємо про основні категорії тих, хто має право на відстрочку під час мобілізації.
Право на відстрочку мають народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працівники певних органів — військового управління, військових частин, установ, підприємств і організацій, ЗСУ, Міноборони, СБУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.
Також таке право мають представники Нацгвардії, Служби зовнішньої розвідки, Нацполіції, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України й податкової поліції, Управління державної охорони України, а також деякі категорії чиновників.
Місцеві органи влади можуть подати списки броні на тих чи інших працівників. Під час мобілізації призову на військову службу не підлягають військовозобов'язані, народні депутати Верховної Ради на період своєї каденції навіть без бронювання, пояснює у коментарі РБК-Україна адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий.
“У випадку якщо працівники на період мобілізації та у воєнний час заброньовані органами державної влади та іншими органами — місцевого самоврядування або Кабінетом міністрів, то мобілізації вони також не підлягають” — пояснює фахівець.
Однак якщо міський голова того чи іншого міста не “заброньований”, то його все ж можуть мобілізувати до лав ЗСУ.
Відстрочку мають також працівники, які заброньовані за підприємствами, установами та організаціями. Ті, хто працює в певних органах влади та на критично важливих підприємствах, можуть і далі працювати, якщо їх включили до списків, які відстрочують призов на службу в період мобілізації. Зазвичай відстрочку надають на 6 місяців. Списки працівників, яким потрібна бронь, подають роботодавці до відповідних органів.
На відстрочку від мобілізації мають право деякі категорії громадян з галузі освіти:
Ще одна категорія тих, кого не будуть мобілізовувати під час війни - особи, які за висновком військово-лікарської комісії визнані непридатними до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку.
Окрема категорія - ті, хто має інвалідність незалежно від групи. Їх не можуть мобілізувати примусмово. Однак ті, хто має інвалідність, може бути призваний за власним бажанням.
Щоб отримати відстрочку від мобілізації, людині потрібно особисто з’явитись до свого ТЦК та СП та надати документи, які ці підстави підтверджують.
Нагадаємо, під час мобілізації в Україні нагадувати про обов'язок з'явитися до ТЦК можуть різними способами. Зокрема, часто розсилають повістки поштою. Експерт пояснив, чи законний такий спосіб оповіщення.
Також раніше адвокат пояснив РБК-Україна, за яких обставин не мобілізують відразу кількох членів родини.
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