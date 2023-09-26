Право на отсрочку. Кого точно не мобилизуют во время войны: полный список

Право на отсрочку от мобилизации во время войны есть у нескольких категорий граждан Украины. Некоторым дается временная отсрочка, а кого-то совсем исключают из военного учета.
Кого не могут мобилизовать на службу во время войны и кто имеет право на отсрочку – подробнее в материале РБК-Украина.
Список категорий тех, кому могут дать отсрочку во время войны, указан в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Правом на отсрочку можно воспользоваться только до того, как человек станет военнослужащим. Ее не предоставят, если мужчину призывного возраста уже взяли на службу.
Рассказываем об основных категориях, имеющих право на отсрочку во время мобилизации.
Право на отсрочку имеют народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, работники определенных органов – военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Минобороны, СБУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Такое право имеют представители Нацгвардии, Службы внешней разведки, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины и налоговой полиции, Управления государственной охраны Украины, а также некоторые категории чиновников.
Местные власти могут подать списки брони на тех или иных работников. Во время мобилизации призыва на военную службу не подлежат военнообязанные, народные депутаты Верховной Рады на период своей каденции даже без бронирования, поясняет в комментарии адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой.
"В случае, если работники на период мобилизации и в военное время забронированы органами государственной власти и другими органами – местного самоуправления или Кабинетом министров, то мобилизации они также не подлежат", – объясняет специалист.
Однако если городской голова того или иного города не забронирован, то его все же могут мобилизовать в ряды ВСУ.
Отсрочку имеют также работники, забронированные за предприятиями, учреждениями и организациями. Те, кто работает в определенных органах власти и на критически важных предприятиях, могут и дальше работать, если их включили в списки, отсрочивающие призыв на службу в период мобилизации. Обычно отсрочку дают на 6 месяцев. Списки сотрудников, которым нужна бронь, подают работодатели в соответствующие органы.
На отсрочку от мобилизации имеют право некоторые категории граждан в области образования:
Еще одна категория тех, кого не будут мобилизовывать во время войны – лица, которые по заключению военно-врачебной комиссии признаны непригодными к военной службе с последующим исключением из военного учета.
Отдельная категория – те, кто имеет инвалидность независимо от группы. Их не могут мобилизовать принудительно. Однако те, кто имеет инвалидность, могут быть призваны по собственному желанию.
Чтобы получить отсрочку от мобилизации, человеку нужно лично явиться в свой ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие эти основания.
Напомним, во время мобилизации в Украине напоминать об обязанности явиться в ТЦК могут разными способами. В частности, часто рассылают повестки по почте. Эксперт объяснил, законен ли такой способ оповещения.
Также ранее адвокат объяснил РБК-Украина, при каких обстоятельствах не мобилизуют сразу несколько членов семьи.
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