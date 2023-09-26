Право на отсрочку. Кого точно не мобилизуют во время войны: полный список

Кому дают отсрочку в период войны: список категорий

Список категорий тех, кому могут дать отсрочку во время войны, указан в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Правом на отсрочку можно воспользоваться только до того, как человек станет военнослужащим. Ее не предоставят, если мужчину призывного возраста уже взяли на службу.

Рассказываем об основных категориях, имеющих право на отсрочку во время мобилизации.

Бронь работников. Отсрочка по виду деятельности

Право на отсрочку имеют народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, работники определенных органов – военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Минобороны, СБУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Такое право имеют представители Нацгвардии, Службы внешней разведки, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины и налоговой полиции, Управления государственной охраны Украины, а также некоторые категории чиновников.

Местные власти могут подать списки брони на тех или иных работников. Во время мобилизации призыва на военную службу не подлежат военнообязанные, народные депутаты Верховной Рады на период своей каденции даже без бронирования, поясняет в комментарии адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой.

Фото: Бронированием сотрудников на время мобилизации занимаются работодатели (Getty Images)

"В случае, если работники на период мобилизации и в военное время забронированы органами государственной власти и другими органами – местного самоуправления или Кабинетом министров, то мобилизации они также не подлежат", – объясняет специалист.

Однако если городской голова того или иного города не забронирован, то его все же могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Отсрочку имеют также работники, забронированные за предприятиями, учреждениями и организациями. Те, кто работает в определенных органах власти и на критически важных предприятиях, могут и дальше работать, если их включили в списки, отсрочивающие призыв на службу в период мобилизации. Обычно отсрочку дают на 6 месяцев. Списки сотрудников, которым нужна бронь, подают работодатели в соответствующие органы.

Кого из студентов и преподавателей не мобилизуют

На отсрочку от мобилизации имеют право некоторые категории граждан в области образования:

Учащиеся и студенты заведений профессионального (профессионально-технического) образования, высших учебных заведений, соискатели профессионального высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты (только учащиеся на дневной или дуальной форме, а не заочной). Научные, научно-педагогические и педагогические работники в случае, если они работают в научных учреждениях и организациях, заведениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее 0,75 ставки независимо от того, есть ли у них ученое звание или ученая степень.

Фото: На отсрочку имеют право студенты, обучающиеся на дневной форме (Getty Images)

Кто имеет право на отсрочку по семейным обстоятельствам

мужчины и женщины, у которых на содержании находятся трое и более детей, не достигших 18 лет;

отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;

мужчины и женщины, являющиеся опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения;

мужчины и женщины, содержащие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

мужчины и женщины, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, постоянно ухаживающие за больными: женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены или мужа, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе;

мужчины и женщины, у которых есть жена или муж с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы;

опекуны человека с инвалидностью, который недееспособен;

те лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе, если при этом нет других людей, которые могут осуществлять такой уход;

один из супругов, жена или муж, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные женщины-военнослужащие;

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Фото: Право получить отсрочку есть у некоторых категорий по семейным обстоятельствам (Виталий Носач/РБК-Украина)

Люди с инвалидностью и непригодные к военной службе

Еще одна категория тех, кого не будут мобилизовывать во время войны – лица, которые по заключению военно-врачебной комиссии признаны непригодными к военной службе с последующим исключением из военного учета.

Отдельная категория – те, кто имеет инвалидность независимо от группы. Их не могут мобилизовать принудительно. Однако те, кто имеет инвалидность, могут быть призваны по собственному желанию.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, человеку нужно лично явиться в свой ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие эти основания.