Чи мають мобілізовані купувати собі форму і чим їх забезпечує держава: пояснення

Право на навчання

Згідно з українським законодавством, мобілізовані громадяни мають право на проходження навчання (воєнного інструктажу) перед відправкою на передову. Вони мають пройти підготовку, що включає як загальні військові навички, так і спеціалізоване навчання, залежно від їх майбутньої військової спеціальності.

"Кожен мобілізований має право на проходження повноцінного військового навчання, яке включає в себе теоретичні знання та практичні навички, необхідні для виконання бойових завдань", – зазначає Дмитро Франчук.

Він також наголошує, що мобілізовані мають право на безпечні умови навчання. Зокрема місця проведення навчань мають бути обладнані відповідно до вимог безпеки.

Крім того, мобілізованих в Україні мають забезпечувати харчуванням, одягом, медичним обслуговуванням та іншими необхідними засобами під час навчання.

Терміни навчання

Адвокат говорить, що чітко визначених на законодавчому рівні термінів навчання в Україні немає. Тривалість військової підготовки може варіюватися залежно від роду військ, спеціальності та рівня підготовки мобілізованого.

Для того, щоб солдат міг ефективно виконувати бойові завдання, йому необхідний певний мінімальний час на навчання. Цей час визначається відповідними нормативними документами Міністерства оборони України.

"Відправляти мобілізованого на фронт без попереднього навчання незаконно. Це порушує права людини та створює загрозу для життя і здоров'я як самого військовослужбовця, так і його побратимів", – каже Франчук.

Що робити у випадку порушення прав мобілізованого

У випадку, коли мобілізовані українці вважають, що їхні права порушуються, вони можуть:

Звернутися до командира частини та повідомити його про свої претензії та вимагати вжиття необхідних заходів

Звернутися до військової прокуратури та подати скаргу на порушення їхніх прав

Звернутися до громадських організацій, які надають юридичну допомогу військовослужбовцям

Важливо документувати усі факти порушення прав та збирати усі докази, які можуть підтвердити скарги мобілізованих.

Адвокат говорить, що не треба боятися скаржитися та звертатися за допомогою, оскільки усі українці мають право на захист своїх прав.