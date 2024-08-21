Які наслідки чекають на 16-річних юнаків, які не стануть на військовий облік

В Україні кожен юнак, який досяг 16-річного віку, зобов’язаний стати на військовий облік. Цей обов’язок, передбачений законодавством. Він несе певні юридичні наслідки у разі невиконання.

РБК-Україна розбиралося, чому важливо не ігнорувати цей обов’язок, які наслідки можуть очікувати на тих, хто його не виконає, та як це може вплинути на можливість виїзду за кордон.

Відповідальність за невиконання обов'язку взяття на облік

Адвокат Дмитро Франчук у коментарі для РБК-Україна зазначає, що згідно з законодавством України, юнаки, які досягли 16-річного віку, повинні зареєструватися у відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ця процедура включає проходження медичного огляду та реєстрацію особистих даних призовника. Вона є обов’язковою і контролюється на державному рівні.

Якщо юнак не стане на облік, це може мати наслідки у вигляді адміністративного стягнення.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення законодавства про військовий обов’язок та військову службу карається штрафом. За неповнолітнього відповідальність нестимуть його законні представники – батьки або опікуни.

Розмір штрафу може залежати від конкретних обставин справи, але будь-яке покарання є небажаним і неприємним наслідком.

Вплив на можливість виїзду за кордон

Дмитро Франчук зазначає, що на перший погляд, відсутність взяття на військовий облік у 16 років не створює негайних перешкод для виїзду за межі країни. Однак, після досягнення повноліття ситуація змінюється.

Якщо юнак не виконав свої обов’язки щодо військового обліку, це може розцінюватися як ухилення від військової служби. У такому випадку можуть виникнути серйозні обмеження на виїзд за кордон, що суттєво ускладнить життя хлопця.

Як стати на облік

Щоб стати на військовий облік, юнак повинен звернутися до територіального центру комплектування за місцем проживання. Процедура передбачає обов’язковий медичний огляд, під час якого визначається придатність до військової служби.

"Результати огляду, а також інші особисті дані призовника заносяться до військово-облікових документів. Ці дані зберігаються та використовуються для подальших призовних заходів", – зазначає Дмитро Франчук.