Що загрожує чоловікам до 25 років, які не стануть на військовий облік: пояснення юриста
Чоловіки віком від 18 до 25 років повинні мати військово-облікові документи, навіть якщо не підлягають мобілізації. Їх відсутність може призвести до адміністративних наслідків.
Чим загрожує недотримання цього обов'язку, у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат Дмитро Франчук.
Згідно із законодавством України, громадяни зобов'язані стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання.
За невиконання цього обов'язку передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, штрафи:
"Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за порушення правил військового обліку, включаючи відсутність військово-облікових документів, під час дії воєнного стану передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн", - звертає увагу Дмитро Франчук.
При цьому він зауважив, що суму штрафів за відсутність військово-облікових документів збільшили у травні. Це зумовлено необхідністю посилення військової дисципліни та контролю за дотриманням правил військового обліку в умовах воєнного стану.
Окрім штрафів, чоловіки без військово-облікового документа також можуть мати обмеження у праві на працевлаштування.
"У багатьох випадках при прийнятті на роботу, зокрема на державну службу або в державні установи, можуть вимагати військово-облікові документи. Їхня відсутність може ускладнити працевлаштування", - зазначає юрист.
Можливі й інші наслідки.
"Відсутність документів може стати причиною додаткових перевірок та ускладнень при виїзді за кордон, отриманні державних послуг", - зауважує спеціаліст.
Він додає, що навіть за умови відсутності обов'язку мобілізації, вимога мати військово-облікові документи є чинною і її недотримання може призвести до відповідних правових наслідків.
Нагадаємо, ми писали, чи можна стати на військовий облік не за місцем прописки.
Також у Міноборони пояснили, що електронний та паперовий військовий квиток мають однакову юридичну силу.
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