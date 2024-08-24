Що загрожує чоловікам до 25 років, які не стануть на військовий облік: пояснення юриста

Чоловіки віком від 18 до 25 років повинні мати військово-облікові документи, навіть якщо не підлягають мобілізації. Їх відсутність може призвести до адміністративних наслідків.

Згідно із законодавством України, громадяни зобов'язані стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання.

За невиконання цього обов'язку передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, штрафи:

"Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за порушення правил військового обліку, включаючи відсутність військово-облікових документів, під час дії воєнного стану передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн", - звертає увагу Дмитро Франчук.

При цьому він зауважив, що суму штрафів за відсутність військово-облікових документів збільшили у травні. Це зумовлено необхідністю посилення військової дисципліни та контролю за дотриманням правил військового обліку в умовах воєнного стану.

Окрім штрафів, чоловіки без військово-облікового документа також можуть мати обмеження у праві на працевлаштування.

"У багатьох випадках при прийнятті на роботу, зокрема на державну службу або в державні установи, можуть вимагати військово-облікові документи. Їхня відсутність може ускладнити працевлаштування", - зазначає юрист.

Можливі й інші наслідки.

"Відсутність документів може стати причиною додаткових перевірок та ускладнень при виїзді за кордон, отриманні державних послуг", - зауважує спеціаліст.

Він додає, що навіть за умови відсутності обов'язку мобілізації, вимога мати військово-облікові документи є чинною і її недотримання може призвести до відповідних правових наслідків.