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Президент Вірменії призначив нового прем'єр-міністра

13:49 02.08.2026 Нд
1 хв
Політичний курс країни, схоже, залишиться незмінним ще на один термін
aimg Марія Науменко
Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)

Нікол Пашинян зберіг посаду глави уряду Вірменії. Після завершення конституційної процедури президент країни офіційно призначив його прем'єр-міністром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, оприлюднений на сайті президента Вірменії.

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян призначив Нікола Пашиняна прем'єр-міністром відповідно до частини 1 статті 149 Конституції країни.

Як повідомила раніше вірменська служба "Радіо Свобода", партія "Громадянський договір", яка має парламентську більшість у Національних зборах, повідомила про висунення свого лідера Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра.

У політичній силі зазначили, що вже передали президенту Вірменії пакет документів, необхідний для проведення процедури призначення глави уряду, передбаченої конституцією.

Відповідно до конституції Вірменії, після початку повноважень новообраного парламенту президент має невідкладно призначити прем'єр-міністром кандидата, висунутого парламентською більшістю.

Раніше президент Вірменії Ваагн Хачатурян прийняв відставку уряду, яку Пашинян подав на початку першого засідання новообраного парламенту. Така процедура є конституційною вимогою після початку роботи нового скликання Національних зборів.

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