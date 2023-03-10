Правляча партія Грузії відхилила скандальний законопроект про іноагентів у парламенті

Правляча партія "Грузинська мрія" відмовилася голосувати за скандальний законопроект про іноземних агентів у другому читанні. Таким чином, проект відхилено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Грузії .
Під час голосування у другому читанні 35 проголосували проти, 58 утрималися, а один депутат підтримав закон.
Законопроект був ухвалений у перовому читанні 7 березня і став причиною народного обурення та масових протестів у Тбілісі.
У другому читанні проект планувалося винести на голосування 9 березня - але плани було скасовано на тлі масових протестів та зіткнень учасників акцій із поліцією у центрі Тбілісі.
Представники грузинської опозиції, багато НУО та журналісти вважають, що влада Грузії хотіла перейняти російський досвід боротьби з "іноагентами" і створити в країні репресивний механізм.
У Брюсселі попередили, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз, з нормами та цінностями ЄС.
Напередодні правляча партія "Грузинська мрія" заявила, що із парламенту законопроект про іноземних агентів. При цьому в "Грузинській мрії" хочуть у міру того, як спаде емоційне тло, краще пояснювати громадськості, для чого було прийнято законопроект "і чому важливо було забезпечити прозорість іноземного впливу в нашій країні".