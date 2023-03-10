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Правляча партія Грузії відхилила скандальний законопроект про іноагентів у парламенті

Фото: у Грузії відхилили закон про іноагентів  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Правляча партія "Грузинська мрія" відмовилася голосувати за скандальний законопроект про іноземних агентів у другому читанні. Таким чином, проект відхилено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Грузії .

Під час голосування у другому читанні 35 проголосували проти, 58 утрималися, а один депутат підтримав закон.

Законопроект був ухвалений у перовому читанні 7 березня і став причиною народного обурення та масових протестів у Тбілісі.

У другому читанні проект планувалося винести на голосування 9 березня - але плани було скасовано на тлі масових протестів та зіткнень учасників акцій із поліцією у центрі Тбілісі.

Представники грузинської опозиції, багато НУО та журналісти вважають, що влада Грузії хотіла перейняти російський досвід боротьби з "іноагентами" і створити в країні репресивний механізм.

У Брюсселі попередили, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз, з нормами та цінностями ЄС.

Напередодні правляча партія "Грузинська мрія" заявила, що із парламенту законопроект про іноземних агентів. При цьому в "Грузинській мрії" хочуть у міру того, як спаде емоційне тло, краще пояснювати громадськості, для чого було прийнято законопроект "і чому важливо було забезпечити прозорість іноземного впливу в нашій країні".

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Грузія