Правящая партия Грузии отклонила скандальный законопроект об иноагентах в парламенте

Во время голосования во втором чтении 35 проголосовали против, 58 воздержались, а один депутат поддержал закон.

Законопроект был принят в перовом чтении 7 марта и стал причиной народного возмущения и массовых протестов в Тбилиси.

Во втором чтении проект планировалось вынести на голосование 9 марта - но планы были отменены на фоне массовых протестов и столкновений участников акций с полицией в центре Тбилиси.

Представители грузинской оппозиции, многие НПО и журналисты считают, что власти Грузии хотели перенять российский опыт борьбы с "иноагентами" и создать в стране репрессивный механизм.

В Брюсселе предупредили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.