Правляча партія Грузії відхилила скандальний законопроект про іноагентів у парламенті

Правляча партія "Грузинська мрія" відмовилася голосувати за скандальний законопроект про іноземних агентів у другому читанні. Таким чином, проект відхилено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Грузії .

Під час голосування у другому читанні 35 проголосували проти, 58 утрималися, а один депутат підтримав закон.

Законопроект був ухвалений у перовому читанні 7 березня і став причиною народного обурення та масових протестів у Тбілісі.

У другому читанні проект планувалося винести на голосування 9 березня - але плани було скасовано на тлі масових протестів та зіткнень учасників акцій із поліцією у центрі Тбілісі.

Представники грузинської опозиції, багато НУО та журналісти вважають, що влада Грузії хотіла перейняти російський досвід боротьби з "іноагентами" і створити в країні репресивний механізм.

У Брюсселі попередили, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз, з нормами та цінностями ЄС.