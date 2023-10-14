Правляча партія Грузії не підтримала резолюцію ПАРЄ щодо визнання Путіна диктатором

Правляча партія Грузії вирішила не голосувати під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи за резолюцію, в якій російського диктатора Володимира Путіна визнали диктатором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

За цю резолюцію в ПАРЄ проголосувала тільки представниця опозиційної партії "Громадяни" Кетеван Туразашвілі. При цьому члени політичної партії "Грузинської мрії" не брали участі в голосуванні.

Глава делегації "Грузинської мрії" в ПАРЄ Іраклій Чіковані розповів, що частина представників партії влади перебувають у Польщі як спостерігачі на парламентських виборах, що відбудуться 15 жовтня, а в нього самого нібито були "інші справи". При цьому він додав, що в попередні роки грузинські депутати також у різному складі були присутніми на голосуваннях у ПАРЄ.

Чиновник заявив, що для Грузії є сенс щось обговорювати з Росією або про неї "тільки через одне завдання - відновлення територіальної цілісності та становище наших громадян на окупованих територіях".

Водночас відповідаючи на запитання журналістів про те, чи згоден він сам, що Росія стала диктатурою, Чіковані заявив, що в Росії "є проблеми, пов'язані з повноцінною дією демократії".

Резолюція ПАРЄ

13 жовтня на засіданні ПАРЄ було ухвалено резолюцію, яка визнає президента Росії Володимира Путіна диктатором, а країну-агресора - диктатурою.

Ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, у березні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна щодо вивезення українських дітей. Ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

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