Правляча коаліція Німеччини підтримала передачу Taurus Україні в Європарламенті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Під час засідання Європарламенту в Страсбурзі політики з СДПН, ВДП і "Зелених" проголосували здебільшого за резолюцію про те, що Києву необхідні вищезгадані ракети. Це відбулось на тлі того, що депутати Бундестагу, 14 березня, не ухвалили рішення щодо передачі Україні Taurus.

Голосування в Європарламенті відбулось щодо резолюції про "необхідність непохитної підтримки України з боку ЄС". В 11 пункті документа підкреслювалось, що: "Країна особливо потребує високорозвинених систем ППО, крилатих ракет великої дальності, таких як Taurus, систем Storm Shadow і Scalp, сучасних бойових літаків, різних видів артилерії і боєприпасів, а також дронів".

Як пише видання, під час голосування:

451 депутат підтримав резолюцію;

46 - виступили проти;

49 - утримались.

У тому ж числі представники ВДП й "Зелених" одноголосно проголосували за резолюцію.

"Голосування в Страсбурзі показує, наскільки ізольований уряд світлофора в Берліні зі своєю лінією. Незважаючи на те, що ми, ХДС/ХСС, вітаємо голосування депутатів ЄС від СДПН, "Зелених" і ВДП, представлення протилежних позицій у Брюсселі та Берліні є обманом виборців", - заявив голова групи ХДС/ХСС у парламенті ЄС Даніель Каспарі.

Taurus для України

Україна ще минулого року запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Проте Берлін відмовляється від передачі. Сам канцлер ФРН Олаф Шольц виступає проти - він пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.

Також Шольц заявляв про те, що у разі надання Силам оборони України Taurus ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по одній з цілей у Москві.