Правий італійський популіст Берлусконі таємно створює медіа-імперію

Як повідомляє видання, акції Берлусконі придбав через посередників і довірених осіб. Це стало для медіа-простору Австрії, за словами експертів, повною катастрофою, оскільки ProSiebenSat1 Group контролює не тільки понад 50% приватного телевізійного ринку як Seven One Media. Окрім мережі ProSieben, Sat 1, Kabel 1 та численних відгалужень, до цієї групи також входять австрійські приватні мовники Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24, Kabel 1 Doku і потоковий сервіс Zappn. Це означає, що, за винятком незалежного oe24-TV і каналу Mateschitz Servus TV, усі приватні телеканали з австрійськими програмами відтепер перебувають у руках Берлусконі.

"Наразі медіа-поле Австрії і Німеччини чекатиме, чи схвалить федеральний орган з питань конкуренції Австрії це брутальне поглинання Puls 4, ATV, ATV 2 і Puls 24 - чи воно буде заборонено. Раніше різке злиття Puls 4 і ATV вже зазнало критики, яке тепер, після поглинання Берлусконі, і насправді виявилося дуже поганим рішенням. Цілком можливо, що конкурентне відомство закриє телерадіогрупу Seven One Media і знову зробить ATV і ATV 2 незалежними мовниками, без впливу Берлусконі", - пише oe24.

В інсайдерських коментарях, які наводить видання, вже оголошено про заміну боса Seven One Media, а прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер назвав те, що трапилось, "абсолютно недопустимим" для багатьох німецьких політиків.