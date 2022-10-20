ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського різко відреагували на нові звинувачення Берлусконі

Новость на русском →
Київ, Четвер 20 жовтня 2022 18:45
У Зеленського різко відреагували на нові звинувачення Берлусконі Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Екс-прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі, ймовірно, перебуває під враженням від російської горілки, звинувачуючи президента України Володимира Зеленського у війні РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Будь-яка криза відкриває дорогу для справжніх лідерів. Поки Берлусконі перебуває під враженням від російської горілки в компанії останніх п'яти друзів Путіна (президента РФ Володимира Путіна - ред.) в Європі, Джорджія Мелоні (лідер партії "Брати Італії" та головний кандидат у прем'єри - ред.) демонструє, що таке справжні принципи та розуміння глобальних викликів. Кожен обирає свій шлях", - наголосив Подоляк.

Зазначимо, раніше Берлусконі заявляв, що рішення Зеленського нібито "змусили Путіна розпочати війну".

У відповідь на слова екс-прем'єра Мелоні наголосила, що Італія є частиною НАТО та ЄС і той, хто з цим не погоджується, не зможе бути частиною влади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде