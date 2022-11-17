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Берлусконі вірить, що може схилити Путіна піти на мир з Україною, - ЗМІ

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Четвер 17 листопада 2022 20:42
Берлусконі вірить, що може схилити Путіна піти на мир з Україною, - ЗМІ Фото: Сільвіо Берлусконі, колишній прем'єр Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Екс-прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі вважає, що він може переконати президента Росії Володимира Путіна розпочати мирні переговори з Україною до Різдва та завершити війну.

Як передає РБК-Україна, про це повідомляє Spectator.

За даними видання, Берлусконі мріє про те, що він виступить посередником у мирній угоді між Україною та Росією.

При цьому Spectator зазначає, що, за словами довіреної особи екс-прем'єра, а також заступника міністра культури Італії у новому уряді Вітторіо Сгарбі, Берлусконі вважає себе єдиним можливим посередником.

Сгарбі також зазначив, що Берлусконі "любить гарні жести".

"І це той жест, який він має на увазі. Він вважає, що може його здійснити, і якщо він це зробить, не підриваючи позиції НАТО, то увійде до підручників історії як світовий герой", - додав заступник міністра культури.

Зазначимо, що раніше Берлусконі був посередником у переговорах між Заходом та Росією, за підсумками яких було створено постійну раду НАТО-РФ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.

Також ми писали, що Берлусконі звинуватив Зеленського на початку війни проти України.

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