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Правительству необходимо не повышать налог на СО2, а с бизнесом разработать план модернизации, - эксперт

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 13:15
Правительству необходимо не повышать налог на СО2, а с бизнесом разработать план модернизации, - эксперт Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство должно способствовать экомодернизации промышленности, а не усиливать налоговое давление на бизнес, в частности из-за повышения налога на выбросы.

Об этом заявил экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

"Вместо того, чтобы повышать фискальное давление, включая плату за выбросы СО2, правительству необходимо работать вместе с парламентом, безусловно, в диалоге с бизнесом над созданием условий модернизации развития украинской экономики, доступа к кредитным ресурсам, повышения платежеспособности внутреннего рынка, локализации, импортозамещения", - сказал Кинах.

По его словам, именно этим занимаются развитые страны, чтобы стимулировать рост собственной экономики и помочь бизнесу преодолеть нынешний кризис.

"Повышение фискального давления будет только усугублять все кризисные явления", - подчеркнул Кинах.

Как известно, и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что на долгосрочную перспективу разрабатывается такое решение, как увеличение налога на выбросы СО2. Но эти средства будет потрачено не на модернизацию предприятий, а на компенсацию разницы производителям "зеленой" электроэнергии.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения екомодернізації промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

в то же Время генеральный директор УНВА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.

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